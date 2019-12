Ibrahimovic: "Vorrei recitare in un film di tarantino insieme a The Rock"

Nella lunga intervista a GQ Italia, Zlatan Ibrahimovic si è raccontato a 360 gradi districandosi tra sogni e rimpianti. Contraddistinto dal suo solito carisma, lo svedese ha parlato del passato, del presente e del suo futuro sia nel calcio che fuori dal mondo del calcio. Ibra, per parlare del suo rapporto con il pallone, ha scomodato il regista Quentin Tarantino usandolo come termine di paragone per far capire la sua notorietà.

“Quentin Tarantino è la storia del cinema come io lo sono del calcio. Lui ama fortemente il cinema esattamente come io amo il calcio, la sua passione è evidente. È un genio, un po’ matto e vuole trasmettere al pubblico l’amore che ci mette quando fa un film”

Incalzato poi su quello che vorrà fare dopo aver lasciato il campo da calcio, Ibra ha sorpreso un po' tutti dichiarando come il suo sogno sarebbe quello di recitare in un film diretto proprio da Tarantino, magari a fianco di Dwayne Johnson, alias The Rock.

“Sogno di recitare in un film diretto da Quentin Tarantino dove io sono il cattivo e spacco la faccia a The Rock. Scherzi a parte, lo stimo e lo rispetto molto, incarna perfettamente il sogno americano”

Una prospettiva curiosa e divertente che, conoscendo Ibrahimovic, si potrebbe anche realizzare.