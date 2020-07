Ielpo: "A Ferrara gara particolare per il Milan, ci ha messo volontà ma ha fatto confusione"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Mario Ielpo ha parlato del momento di forma del Milan. Queste le sue parole:"Squadra di Pioli con Spal ci ha messo volontà ma forse fatto confusione. Non trova un gol su corner o punizione, le partite si complicano: col senno di poi si poteva partire con due punte, Leao out ci stava quando c'era solo un cambio. A Ferrara gara particolare segnata da due gol quasi casuali, i rossoneri hanno perso lucidità e sono venuti fuori i vecchi difetti facendo non sempre le scelte giuste".