Ielpo a MTV: "Crescita difensori? Il merito è senza dubbio dell'allenatore"

Ospite della trasmissione in onda su Milan Tv “L’inferno del lunedì”, Mario Ielpo si è soffermato su Cristian Zapata e sulla difesa rossonera: “Tutto nel calcio cambia velocemente. Zapata era dato per finito, poi quando ha dovuto reggere la baracca per gli infortuni si è dimostrato il migliore. Adesso è uscito per infortunio, e Musacchio che lo ha sostituito è tra i migliori. Caldara non lo abbiamo mai visto. In questo exploit c’è la mano dell’allenatore che mette i calciatori in condizioni di esprimersi al meglio, non ci sono altre spiegazioni”