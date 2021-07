Ielpo: "Al Milan io e Capello pungolavamo Rossi per farlo giocare meglio"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, alla trasmissione 'Calciomercato l'originale' Mario Ielpo ha parlato dei suoi ricordi al Milan. Queste le sue parole: "Al Milan io pungolavo Rossi e infatti Sebastiano non ha mai giocato così bene. Capello continuava a ripetere in allenamento 'Lo vedi come si allena Mario, la prossima faccio giocare lui' e così Rossi si impegnava ancora di più"