Il Barone: “Non ci è piaciuto l'atteggiamento nel derby. Campagna acquisti sbagliata”

Giancarlo Capelli, detto "Il Barone" e storico esponente della Curva Sud Milano, è intervenuto a Radio Sportiva e ha dichiarato: “Condivido il comunicato. Non ci è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori. Se non sono all'altezza Gattuso doveva lasciarli fuori. Per i tifosi il derby è la partita dell'anno ed il Milan è stato rinunciatario al 100%. In tutto abbiamo fatto un tiro in porta. Vuol dire non siamo concentrati. Il derby andava giocato a viso aperto. Cutrone è entrato giusto per fare numero. Eravamo rinunciatari, sempre passaggi indietro. Il Milan è una squadra che fatica a portare a casa il risultato. Manca qualcosa. Higuain a parte, campagna acquisti sbagliata. Siamo stanchi di continuare ogni anno con le promesse”.