Il ct della Polonia: "Piatek non sente la pressione, farà bene al Milan"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato il commissario tecnico della Polonia, Jerzy Brzeczek, per parlare di Piatek: "Penso sia pronto per raccogliere l’eredità di Higuain. In autunno ha già fatto vedere di essersi perfettamente calato nel campionato italiano. A livello tecnico e non solo: ha dimostrato di non subire la pressione. Quella al Milan sarà molto superiore, ma non credo gli creerà problemi. Per come lo conosco ha una mentalità molto forte. E una ferrea determinazione nell’inseguire gli obiettivi. Prima ancora dei gol conta la testa. In Polonia faceva meno gol, è vero, ma anche in questo senso ha sempre dato il suo contributo. Certo è che i gol fatti in Serie A hanno molto più prestigio. È vero che le italiane difendono molto bene, ma se uno vede la porta, la trova ovunque. Se può diventare tra i più forti al mondo? È così. Anche perché continuerà a migliorare sotto ogni aspetto, tecnico e tattico. Ne sono certo per il grande senso di professionalità che ha. E oggi, a maggior ragione, sa che sta entrando nell’età decisiva della carriera di un giocatore. Il Milan è un grandissimo club, che solo negli ultimi tempi non è stato vincente come era abituato a fare. Piatek è la rivelazione del campionato: le sue prestazioni per cercare di riportate in alto la squadra non potranno che portare benefici a entrambi".