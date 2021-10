Il falconiere di Olimpia: "Sono dispiaciuto, quello in Spagna è un saluto militare"

Juan Bernabé, storico falconiere dell'aquila Olimpia, simbolo della Lazio, sospeso oggi per avere fatto un saluto fascita, si è così espresso sull'accaduto ad Adnkronos: "Sono dispiaciuto per quello che è successo, in Spagna il gesto fascista si fa con il braccio teso in una linea retta. In Italia a quanto pare è anche così, dandosi una pacca sul petto. Io sono una persona assolutamente di destra, del partito Vox in Spagna come pure tanti amici calciatori, ma non di idea fascista, non è proprio nella mia mentalità. Sono un uomo che ha girato il mondo, che fa business in tutto il mondo e che ha rapporti con persone di tutte le razze. E’ stato un gesto dettato dall’impulso festeggiando il finale di una partita. Un saluto militare, mai fascista. Tuttavia va bene, queste cose fanno parte della vita, ci sono momenti brutti e belli. E questo per me è un momento brutto".