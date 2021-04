Il tema rinnovi ha tolto serenità al Milan? Pioli: "Assolutamente no, il nostro futuro è adesso"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida col Benevento, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha risposto ad una domanda sulle tante trattative per i rinnovi di contratto che potrebbero aver tolto serenità alla squadra: "Dico di no. Non perché lo devo dire, è la verità. Vedo un gruppo che ha voglia di fare, magari con la Lazio non ci siamo riusciti e si può fare meglio. Ma non ho visto disattenzione, poca partecipazione, poco entusiasmo o poca serenità. Essere più tesi in questo momento è giusto, siamo alla fine del campionato. Le situazioni che girano intorno, le voci, sono sempre rimaste fuori. Io non ho mai avuto segnali particolari del fatto che qualcosa non funzionasse. Il nostro futuro è adesso, non può essere rivolto al domani".