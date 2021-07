Inghilterra-Ucraina sabato a Roma, Sileri: "Controlli mirati fino all'ingresso dell'Olimpico"

"La quarantena deve essere osservata in maniera rigorosa. Nel Regno Unito il numero dei contagi è in salita e anche quello dei decessi, sia pur di poco. Lo spostamento di migliaia di persone, da zone dove il virus circola in quel modo, comporta evidenti rischi". Lo dice Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, in nell'intervista al Corriere della Sera riferendosi al quarto di finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina in programma sabato all'Olimpico di Roma. "Non è facile controllare migliaia di persone, come non è facile presidiare tutti i possibili punti di arrivo nel nostro Paese. E' comunque in fase di definizione un piano per fronteggiare la situazione, ho fiducia nel lavoro delle autorità competenti. Io personalmente metterei controlli mirati anche all'ingresso dello stadio come estrema barriera: se vuoi entrare, devi dimostrare quando sei entrato in Italia".