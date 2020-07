Iniesta su Ibrahimovic: "E' compatibile con qualsiasi tipo di calcio e compagno di squadra"

Intervenuto ai microfoni del 'Corriere dello Sport', Andres Iniesta ha parlato dell'esperienza con Ibrahimovic e del suo ricordo con lo svedese. Queste le sue parole: "Contrasti? Nient’affatto. Ibra è compatibile con qualsiasi tipo di calcio e qualsiasi compagno di squadra. Un giocatore come lui non può essere che un valore aggiunto, è uno dei calciatori più importanti al mondo. La sua esperienza a Barcellona non fu facile, però aver condiviso con lui lo spogliatoio sarà per sempre un grandissimo ricordo".