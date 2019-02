Inter, Antonello sullo stadio: "Stiamo lavorando con il Milan, ma non abbiamo ancora valutato quale sia il progetto migliore"

A margine dell'assemblea degli azionisti, l'amministratore delegato corporate nerazzurro, Alessandro Antonello, ha parlato così a InterTv della questione stadio: "Lo stadio è un aspetto fondamentale per la crescita di un club. Oggi siamo qui a San Siro, uno stadio iconico che però ha bisogno di essere rinnovato. Al momento stiamo lavorando insieme all'AC Milan per un progetto comune, non abbiamo ancora valutato quale sia il progetto migliore, se la ristrutturazione o la creazione di un nuovo stadio ma sicuramente il fatto di avere un impianto moderno, all'avanguardia, sarà uno dei principali fattori di crescita nei prossimi anni".