Inter, Conte a Sky: "Ad inizio ripresa abbiamo rischiato, soddisfatto nel vedere la crescita della squadra"

Antonio Conte è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Sulla gara: "C'è soddisfazione nel vedere una crescita della squadra nel gestire anche certi momenti e fasi della partita. Il primo tempo è stato di altissimo livello, abbiamo avuto tantissime occasioni. Ad inizio secondo tempo c'è stato un angolo che sembrava una rimessa, in quell'occasione abbiamo rischiato. In quei cinque minuti abbiamo stretto i denti e abbiamo ripreso a giocare e fare quello che volevamo. Il Milan doveva aumentare i giri essendo in svantaggio, i ragazzi sono stati bravi. Sono orgoglioso perché sono ragazzi che lavorano tanto, quando arrivano risultati importanti è più semplice farli lavorare col sorriso".

Sulla crescita di Eriksen: "Il tempo è galantuomo, quando mi chiedevano di Eriksen sottolineavo che alcuni giocatori fanno subito bene, altri hanno bisogno di più tempo. Ho cercato di trovare la situazione migliore per le sue caratteristiche anche senza penalizzarci. Abbiamo cambiato modulo, adesso lui è una mezz'ala atipica, aiuta Brozovic in fase di impostazione. Anche Perisic è cresciuto molto, sta facendo davvero bene in quella posizione. Lavorando ci siamo trovati due giocatori in più a disposizione, è tanta roba. Il lavoro ha portato alla crescita di qualsiasi elemento. Questo lo stiamo facendo e mi rende orgoglioso, mi lascia più sereno nonostante sia stata un'annata particolare".