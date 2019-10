Inter, il CEO Antonello: "Vogliamo far vivere San Siro tutto l'anno"

Il profilo Twitter Nuovo Stadio Milano ha pubblicato un'intervista ad Alessandro Antonello. L'AD dell'Inter ha parlato così nel video risalente ad un mese fa, precisamente al giorno in cui sono stati presentati i due progetti nell'evento andato in scena al Politecnico di Milano: “Oggi è una giornata importante perché abbiamo presentato questi due progetti la cui finalizzazione è la riqualificazione di San Siro. Non solo dello stadio ma del distretto. Noi pensiamo che sia corretto affrontare il futuro e consegnare alle nuove generazioni un nuovo distretto, un nuovo stadio per il successo dei nostri tifosi nel futuro. Oggi l’idea è quella di avere un’area moderna a disposizione 365 giorni all’anno, ove tutti i cittadini e non solo i tifosi di calcio possono usufruirne in maniera positiva, in tranquillità e sicurezza. Questo è l’obiettivo che ci siamo posti. La sostenibilità ecologica è stata uno dei primi pilastri su cui abbiamo appoggiato questi due progetti. Quella che viene chiamata “fan experience” inizia molto prima dei novanta minuti e termina molto dopo. Con questi progetti ci stiamo spostando oltre: far vivere il distretto dello stadio di San Siro tutti i giorni per tutto l’anno con attività di intrattenimento ma anche ristoranti, zone di relax dove tutte le famiglie possono trascorrere ore di serenità. Ora dovremmo attendere dopo le consultazioni con le commissioni comunali quali saranno le decisioni del consiglio comunale. Devono rilasciare il pubblico interesse per questo progetto, dopo di che noi potremo entrare più nel dettaglio perché oggi quello che abbiamo presentato sono due progetti, due idee su cui potremo lavorare una volta che avremo avuto l’ok da parte dell’amministrazione comunale”.