Inter, Inzaghi: "Scudetto? Devo avere la fortuna di recuperare tutti i giocatori"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si è così espresso in conferenza stampa sulla lotta Scudetto: "Siamo in un momento non ancora decisivo, cercheremo di affrontare questo mese nel migliore dei modi. E' tutto aperto anche per Juventus e Atalanta che con un filotto si avvicinerebbero tutte. Devo avere la fortuna e la bravura di recuperare anche tutti i giocatori"