Inzaghi: "Non vediamo l'ora di tornare in campo. Le porte chiuse saranno un rammarico"

Intervenuto in una diretta Instagram, l'allenatore del Benevento e ex leggenda rossonera Filippo Inzaghi ha parlato della ripresa del calcio. Queste le sue parole: “I ragazzi mi chiamano continuamente perché non vedono l'ora di tornare in campo. Non credo affatto che ci siano problemi mentali, anche se dovremo giocare tante gare ravvicinate. In fondo noi siamo già in serie A, quindi vivremo una situazione diversa da chi dovrà lottare con le unghie e i denti per un obiettivo. Mancherà un po' di condizione, ma credo che la ritroveremo in fretta, l'essenziale è farlo nella massima sicurezza e rispettando il protocollo. L'unico rammarico è riprendere senza pubblico”.