Italdonne, Bertolini: "Qualificarsi al Mondiale sarebbe un passo per la crescita del movimento"

Intervenuta ai microfoni di Tuttosport, il Ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini ha parlato anche degli impegni della Nazionale e del mondo del calcio femminile: "Quando nel 2017 sono arrivata sulla panchina azzurra conoscevo molte delle nazionali avendole allenate a livello di club, questo elemento unito alla stima reciproca e alla voglia di far crescere il movimento, è stato uno dei segreti dei nostri primi successi. Qualificarsi per il Mondiale 2023 sarebbe fondamentale per continuare questo percorso. A oggi le calciatrici tesserate per la Federcalcio sono 30mila mentre fino a due anni fa erano 23mila, ma negli altri paesi sono già a 100mila, dobbiamo accelerare per non restare sempre indietro. Nel nostro paese ci sono tante colleghe competenti che potrebbero allenare in Serie A o in B. Il problema è che il calcio femminile è diventato più appetibile agli uomini rispetto al passato, anche grazie alle maggiori risorse economiche provenienti dai club professionisti maschili, ed i nuovi dirigenti subentrati scelgono allenatori uomini, partendo dal pregiudizio ancora diffuso che tatticamente le donne siano meno preparate. Tutte idee che io non condivido".