Italia, Chiesa: "Pensiamo a domenica: vogliamo tornare a vincere subito"

Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della Nazionale, si è così espresso ai canali azzurri dopo il KO contro la Spagna: "Si riparte dalla grande forza che abbiamo mostrato anche in dieci contro undici, volevamo dimostrare di essere l’Italia, di lottare fino alla fine. Non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, ma la voglia di lottare per questa maglia e per il nostro allenatore c’è stata. Ora pensiamo alla partita di domenica perché vogliamo tornare a vincere subito. Dobbiamo solo applaudire mister Mancini per il lavoro che ha fatto in questi anni, c’è stata di mezzo anche la vittoria di un Europeo: sono state veramente notti magiche che in futuro continueranno".