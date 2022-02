Italia Femminile, Bonansea: "Importante partiere col piede giusto. Vogliamo la finale di Algarve Cup"

Barbara Bonansea, giocatrice dell'Italia Femminile, si è così espressa ai canali azzurri dopo l'esordio vincente nell'Algarve Cup: "È stata una partita tosta, ma lo sapevamo perché conosciamo la Danimarca avendola affrontata anche nelle qualificazioni. Abbiamo cercato a partire forte, imporre il nostro gioco e siamo molto felici di aver vinto perché era un obiettivo importante iniziare col piede giusto questo torneo. Due anni fa siamo arrivate in finale, ma purtroppo a causa del Covid siamo dovute tornare in Italia, e vogliamo provarci a ripetere partendo da domenica quando cercheremo di ottenere un buon risultato contro la Norvegia per qualificarci alla finale. Ora però ci godiamo questa vittoria e recuperiamo le forze”.