Italia, Mancini: "In Nations League non sarà il girone della morte. Vincerla? Ci proveremo"

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, si è così espresso alla UEFA dopo il sorteggio dei gironi di Nations League, che vedrà l'Italia affrontare Inghilterra, Germania e Ungheria: "Un bel girone, con Inghilterra, Germania e Ungheria, sarà sicuramente un gruppo divertente”.

È il girone della morte?

“No, sono solo partite di calcio, incontrare squadre così forti è parte dello spettacolo di questo sport”.

Un giudizio sulle avversarie?

“Con l’Inghilterra è stata l’ultima finale dell’Europeo, per cui saranno sicuramente due partite intense. Con la Germania è un classico del calcio mondiale e per me da CT sarà la prima volta, ne sono felice. Infine con l’Ungheria sarà anche una sfida tra italiani, con il loro ct Rossi, hanno fatto molto bene all’ultimo Europeo”.



L'obiettivo è vincere la Nations League?

“Ci proviamo. Vorremmo tornare a giocare la Final Four come accaduto quest’anno e provare a vincere il torneo”.