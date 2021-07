J. Rodriguez: "Tra i campionati in cui giocare mi manca solo l'Italia, Serie A buona opzione"

James Rodriguez, centrocampista offensivo colombiano in forza all'Everton e accostato anche al Milan, si è così espresso sul suo canale Twitch parlando del suo futuro: "In che campionato mi piacerebbe giocare? Innanzitutto dove mi vogliono. Ho già giocato in tutti i campionati, mi manca l'Italia. La Serie A sarebbe una buona opzione, però non so cosa succederà in futuro. Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, qui in Inghilterra... Mi manca soltanto l'Italia. Sarebbe un record, non so quanti giocatori lo hanno fatto, credo pochi".