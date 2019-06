J. Zielinski: "Lewandoski e Piatek hanno fatto bene insieme, era un peccato lasciare Kris in panchina"

Jacek Zieliński, ex calciatore polacco, ha parlato della coppia d'attacco Piatek-Lewandowski, schierati entrambi titolari contro Israele: "I due attaccanti hanno fatto molto bene, - riporta sport.pl - sono stati molto attivi, hanno trovato le loro occasioni. Ho detto più volte che un assetto del genere ci avrebbe potuto dare tanto, ha funzionato, perché Robert è molto bravo a giocare in coppia, Piatek è dinamico ed è un peccato lasciarlo in panchina".