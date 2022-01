In vista del derby tra Inter e Milan in programma il prossimo 5 febbraio a San Siro, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha dichiarato a SkySport24: "Il derby può essere la gara della svolta per il Milan. Il pareggio contro la Juve è servito poco ad entrambi. Il derby contro l'Inter è un appuntamento da non perdere, anzi da vincere".