James Rodriguez: "Tornare in Europa? Perché no, posso dire la mia"

James Rodriguez, centrocampista offensivo colombiano e accostato spesso anche al Milan, si è così espresso su Twitch sul suo futuro: "in Qatar ho giocato tante partite, segno, faccio assist e gioco con continuità. Sono venuto qui per ritrovare il ritmo. Tornare in Europa? Perché no, posso ancora dire la mia in Europa. Anche gli Stati Uniti per me sarebbero una buona opzione".