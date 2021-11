Julio Cesar: "La gara di andata pesa, ma oggi il Milan ha la possibilità della rivincita"

Julio Cesar, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso ad Amazon Prime Video nel pre Atletico Madrid-Milan: "La gara di andata ha un peso importantissimo: perdere in casa la prima è stata dura, ma oggi il Milan ha la possibilità della rivincita. I rossoneri devono pensare: se ci hanno battuti in casa nostra, noi possiamo batterli in casa loro".