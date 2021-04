Juric: "A me il VAR piace e non sono d'accordo sul challenge. Nonostante l'ultimo errore..."

Auspica qualche modifica nell'uso del VAR? Magari a chiamata? Sono due delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona che alla vigilia della sfida contro lo Spezia, gara valida per la 34esima giornata di Serie A, ha risposto così. "A me il VAR piace, il calcio in Italia è migliorato tanto da quando c'è. L'episodio dell'altro giorno è strano, è successo poco quest'anno. Sul challenge dicevo di no, se me lo chiedi adesso ti dico di sì (ride, ndr). Quando capitano questi episodi ci vuole, ma in generale no. È stato un errore grande, l'abbiamo pagato noi. Ma non sono d'accordo sul challenge, mi va bene così com'è".