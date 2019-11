Juve, Bonansea: "Il Milan ce lo aspettavamo forte"

Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Barbara Bonansea, attaccante della Juventus femminile, ha parlato della lotta per lo Scudetto: "Forse la Roma perdendone due di fila si è un po’ staccata - ha dichiarato - il Milan ce lo aspettavamo forte. Le viola sono in fiducia. La Juve quest’anno è più forte in personalità e nella gestione di alcune situazioni. A parte col Milan che siamo state un po’ ingenue. Le ho potute osservare dalla tribuna, dove certe cose si vedono meglio, siamo cresciute ancora rispetto all’anno scorso. Il Mondiale ci ha lasciato un bagaglio di esperienza".