Juventus, Allegri: "Scudetto? Non possiamo arrivare a 84 punti"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, si è così espresso in conferenza pre Spezia sullo Scudetto: "C'è un pensiero che è quello del club dove bisogna lottare tutti per gli obiettivi maggiore. Poi c'è la roba pratica, quella dei punti e dei numeri. Noi siamo quaRti, se l'Atalanta batte il Torino noi siamo dietro. Abbiamo tre squadre davanti e servono 84 punti minimo per vincere lo scudetto e noi non ci possiamo arrivare purtroppo. Visto che siamo quinti dobbiamo pensare al quarto posto, tanto le parole poi non servono a niente. Poi è normale che quando sei alla Juventus punti sempre al massimo. Sia in Champions, che in Coppa Italia ma in campionato purtroppo siamo lì e non possiamo farci niente".