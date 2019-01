Juventus, Paratici: "Higuain? Uno dei più forti al mondo, fossi il Milan lo terrei stretto"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Sky Sport di Gonzalo Higuain: "Lo conosco molto bene, è un ragazzo molto semplice, molto passionale, vive tutte le situazioni con grande foga. Può succede anche ai migliori di non segnare per qualche partita ma non cambia il valore del giocatore. E' uno dei più grandi attaccanti in circolazione. Andrà al Chelsea? Non lo so, credo sia molto importante per il Milan. Chi ce l'ha deve tenerselo stretto".