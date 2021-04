Juventus, Pirlo: "Agnelli ci ha parlato della Super League, noi siamo concentrati sulla corsa Champions"

Arrivano anche le parole di Andrea Pirlo sulla Super League. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma riportate da tuttomercatoweb.com: "Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, il presente è la qualificazione alla Champions League. Stamattina è venuto anche il presidente per parlarci di questo progetto futuro ma noi dobbiamo pensare al presente. Cosa penso della Super League? Per il mondo del calcio è uno sviluppo. Ci sono stati tanti cambiamenti negli anni, dalla Champions stessa al modo di giocare e alle regole. Ma io non sono la persona più adatta per dare spiegazioni. Il presidente sarà in prima linea anche nello spiegare come stanno le cose, come stanno facendo gli altri presidenti. Noi restiamo concentrati sulla qualificazione in Champions che è la cosa più importante".

I giocatori come hanno preso questo progetto?

"L'hanno recepita com'è giusta che venga recepita, è solo un progetto e devono stare tranquilli perché il calcio va avanti".

Se la Juve non fosse tra le 12 squadra presenti in Super League, la sua idea sarebbe diversa?

"Sono state fatte delle valutazioni, è un progetto iniziale e non sono io a dover parlare di questa cosa. Siamo fiduciosi perché abbiamo un presidente molto all'avanguardia che può spiegare meglio in cosa consiste ed è giusto che sia lui a farlo".