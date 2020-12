Kaka a SkySports Uk: "Ancelotti è il miglior allenatore che abbia mai avuto. La rete allo United è la più bella della mia carriera"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports Uk, Ricardo Kakà ha parlato dei suoi ricordi da calciatore e della sua esperienza al Milan. Queste le sue parole:

Pippo Inzaghi ti ha mai chiesto di dosare un passaggio durante l'esperienza insieme al Milan?

"È successo un paio di volte (ride, ndr). L'ho chiesto anche io qualche volta. Ho giocato con alcuni giocatori fantastici come Andriy Shevchenko, Ronaldo, Ronaldinho e Cristiano Ronaldo. A volte passi la palla a questi ragazzi e pensi che sia impossibile che segneranno da certe situazioni. Pensi "Restituiscimelo e proverò qualcosa di diverso" Ma poi segnano il gol. Tutto quello che puoi fare è festeggiare. con loro e congratularti. "

Tra gli ex compagni, chi pensi sia stato il miglior tiratore?

"Forse Adriano. Aveva un tiro potente. Ma penso che Roberto Carlos sia il numero uno".

Sui gol più belli.

"Il gol all'Argentina all'Emirates è uno dei primi tre della mia carriera. Gli altri sono quelli contro il Fenerbahce a San Siro e quello con lo United all'Old Trafford. Non mi sono mai accorto che, dei primi tre gol in carriera, due erano in Inghilterra. Il gol contro il Manchester United in semifinale è probabilmente il gol più bello che abbia mai segnato."

Sul 2007.

"Penso che il 2007 sia stato l'apice della mia carriera. È stato allora che ho vinto la maggior parte dei trofei importanti che si potevano vincere. La Champions League, la Coppa del Mondo per Club, il Pallone d'Oro e il giocatore FIFA dell'anno. Naturalmente , ci sono altri trofei ma il 2007 è stato il mio massimo "

Sul Milan dell'epoca.

"Era perfetto. Non si tratta solo di talento, lo sappiamo tutti. Certo, il talento è importante. Ma il calcio è una specie di puzzle e devi mettere insieme i pezzi. C'erano così tanti leader nella squadra e nessuna vanità, quindi tutti volevano vincere, non importa chi segnava. Quando hai questo tipo di situazione con un gruppo del genere, il puzzle era perfetto e abbiamo avuto risultati sorprendenti. Abbiamo anche avuto un strepitoso allenatore in Carlo Ancelotti ".

Su Ancelotti.

"Da ogni allenatore che ho avuto nella mia carriera, ho imparato qualcosa. Tutte le persone con cui lavori possono insegnarti qualcosa, sia tatticamente, tecnicamente o solo qualcosa di personale. Ma Carlo è stato il migliore per me perché ha tirato fuori il meglio di me. La caratteristica più impressionante che ha, secondo me, è la sua capacità di gestire le persone. La gestione dell'uomo è così importante. Certo, è davvero bravo con la tattica e capisce il gioco e tutto, ma con i giocatori è bravissimo. Hai una rosa di 25 giocatori e ne puoi mettere in campo solo 11. Cosa farai con gli altri? Come li manterrai motivati? Sapeva come farlo. Ovunque vada, quando se ne va, lascia questa bella sensazione con i cuori dei giocatori ".

Sul Real Madrid.

"Ho dovuto cambiare un po 'il mio gioco. Lo stile del Real Madrid è molto aggressivo, quindi quando stavamo vincendo 3-0, i tifosi ci gridavano ancora di segnare più gol. Questo è lo stile del Real Madrid, molto aggressivo. A volte ci si deve adattare".

Sul numero 10 nel calcio.

"Non abbiamo più il classico numero 10. Ho visto questo cambiamento nel gioco. La situazione è strana perché non è che non abbiamo questi giocatori, è solo che le altre posizioni sono viste come più importanti. Invece, abbiamo questo 4-3-3 dove i tre giocatori a centrocampo sono box to box ".

Ha una teoria sul perché è successo?

"Ora, è abbastanza importante che la linea difensiva sia alta. Quando la linea è alta, lo spazio è più piccolo quindi il n. 10 non ha più lo spazio per pensare al gioco. Prima avevamo un po 'di spazio perché i difensori avevano paura che il 10 avesse tante situazioni a disposizioni".

Sulla carriera ad allenatore.

"Forse tra tre o cinque anni vorrò tornare in campo e essere più vicino ai giocatori ma in questo momento mi vedo più in un ruolo manageriale".