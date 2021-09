Kakà: "Le due finali contro il Liverpool sono il calcio"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Ricardo Kakà ha parlato della sfida fra Liverpool e Milan in programma oggi. Kakà ha detto: “Quelle due finali sono il calcio. Il modo in cui perdemmo a Istanbul, la rivincita e la fame con cui ci ripresentammo. Il 2007 per me è stato l’anno perfetto, campione d’Europa da capocannoniere, Pallone d’oro e Fifa World Player. Ma tengo tutto, anche la sconfitta di due anni prima, perché mi ha insegnato tanto. A fine partita mi chiedevo ‘Avrò un’altra occasione? Potrò ancora vincere una Champions?’. Sapete tutti come è andata…”.