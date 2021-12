Kaladze: "Che emozione vincere la Champions contro la Juve e segnare il gol vittoria nel derby"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Kakha Kaladze ha commentato così il suo passato al Milan: "Milano è la mia seconda città, mi sento sempre a casa quando ci vengo, c’è un atmosfera familiare, l’Italia è un Paese meraviglioso e gli italiani sono gente fantastica, i tifosi del Milan sono speciali non ti dimenticano mai nonostante il passare degli anni. Per questo dico a chi oggi indossa la maglia del Milan che deve essere orgoglioso, quella maglia porta una storia lunga e va sempre onorata senza arrendersi mai perché se molli non puoi essere da Milan. L’emozione più forte della mia carriera? Vincere la prima Champions contro la Juve e segnare al derby vincendolo".