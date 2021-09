Kalulu a DAZN: "Il mister mi dice di spingere, quest'anno ci sentiamo più forti"

Pierre Kalulu è stato intervistato da DAZN al termine di Juventus-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sull’occasione nel finale: “Il portiere ha fatto una grande parata, ho visto che l’azione è arrivata velocemente: quando è così devo arrivare forte perché il mister dice così. Potevo fare meglio, ma va bene anche così”.

Quanto in grande sognate? “In questa stagione sento che siamo più forti, tutti sono pronti ad entrare in ogni momento. Tutti i giocatori del Milan vogliono essere sempre titolari, siamo concentrati per fare una grande stagione. Oggi ci abbiamo provato, non abbiamo iniziato molto bene ma siamo riusciti a conquistare un punto”.