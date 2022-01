Kalulu: "Ho rischiato venendo al Milan, ma tutti sogniamo di andare in un club così"

In merito al suo passaggio dal Lione al Milan, Pierre Kalulu ha spiegato a BeIn Sports: "È stato molto difficile, perché c'era in ballo qualcosa per la prima volta della mia giovane carriera. Mi sono solo fissato sul fatto di esserne all'altezza o meno. Ho rischiato venendo qui, ma anche all'OL avevo dei dubbi sullo spazio che avrei potuto avere. E venendo da un club come il Lione, sogniamo tutti di raggiungere una squadra come il Milan, così ci sono andato immediatamente".