Kalulu: "La nazionale è un sogno. Se ci arriverò vuol dire che avrò fatto una grande stagione con il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Eurosport, il difensore rossonero Pierre Kalulu ha parlato di tantissime tematiche. Queste le sue parole sulla nazionale francese: "I Bleus sono un sogno. Stiamo parlando della squadra campione del mondo, con grandi giocatori... Se ci arriverò, vuol dire che avrò fatto una buona stagione con il Milan. Sarebbe una ricompensa per il duro lavoro. Quando lavori e sei in un club come questo, ti prepari per questo tipo di momenti. Lavoriamo per questo”.