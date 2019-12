Intervistato da Sportmediaset, Franck Kessie ha spazzato via le voci di mercato, sottolineando di voler restare ancora a lungo: “Ma se fossi voluto andare via, lo avrei già fatto... voglio restare per tanti anni qui, una squadra che tifavo sin da bambino, per me è un sogno realizzato e darò sempre il massimo per questi colori”.