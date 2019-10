Kessie: "Dobbiamo vincere per iniziare una nuova stagione. Ai tifosi chiedo di lottare insieme"

In un'intervista per il Match Program sul canale Youtube ufficiale del Milan, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha risposto a cinque domande.

Con Pioli inizia una nuova storia. "Ho già giocato contro di lui, però adesso è l'allenatore del Milan. Abbiamo parlato un po' col mister, ora manca solo di vedere il campo".

Milan-Lecce, una partita da vincere. "Dopo la nazionale dobbiamo cercare subito di vincere perché abbiamo lasciato troppi punti, dobbiamo vincere per iniziare una nuova stagione per noi".

Il tuo rapporto con i nuovi arrivati. "Mi sono trovato molto bene. Anche loro sono bravi ragazzi, sono venuti qua per dare una mano e rendere la squadra più competitiva".

Il tuo messaggio per i tifosi. "Ai tifosi dico di non lasciare la squadra, dobbiamo lottare insieme fino alla fine. Solo così abbiamo la fiducia per fare il massimo e dare tutto per questa maglia".

Con Pioli cosa cambierà? "Io sono lo stesso, ma dipende cosa vuole il mister. Dipende da come mi mette in campo, dipende da come spiega le cose. Per questo dobbiamo aspettare fino al weekend per vedere".