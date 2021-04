Kessie: "Pioli ha aiutato tanto la squadra"

"Il ruolo per me non cambia. Centrale giocavo a Bergamo con Freuler o Cristante. Al Milan, già Montella mi disse che avremmo giocato a tre e io risposi che lo avevo già fatto al Cesena". Lo ha dichiarato Franck Kessie nel corso dell’intervista concessa a SportWeek. "Èvero che da centrale è più facile attaccare venendo da dietro - ha aggiunto - perché hai di fronte solo il trequartista avversario. Superato lui, hai spazio davanti. Da mezzala sei più vicino ai difensori avversari, devi dribblare di più. Gattuso mi diceva di non aver paura di sbagliare, di giocare con la testa più libera. Io sapevo di avere qualcosa dentro che dovevo far uscire. Oggi è più facile perché Pioli ha aiutato tanto la squadra e ora la squadra aiuta me".