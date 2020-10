Kjaer a MTV: "Alcune decisioni difficili da accettare. Stiamo crescendo come squadra"

Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine di Milan-Roma:

Una prova importante contro Dzeko, com’è stata la partita? “Ho la sensazione che abbiamo fatto un’ottima partita e loro hanno approfittato di nostri piccoli errori. Abbiamo dimostrato di non mollare mai, ma oggi secondo me dovevamo uscire con i tre punti”.

C’è rammarico? “Dentro una partita ci sono tante piccole partite, meglio che non commenti il rigore del 2-2. Abbiamo visto tutti. Poi il nostro rigore secondo me l’hanno dato perché sanno che hanno sbagliato prima. È difficile da accettare, so che l’arbitro sta facendo il massimo come noi ma è difficile accettarlo. Abbiamo dimostrato che stiamo crescendo come una squadra e siamo cresciuti tanti. C’è da lavorare. Io sono venuto qua per dare il massimo per la squadra, ci sono buoni momenti e momenti difficili”.