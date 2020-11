Kjaer esalta Ibra: "Mai visto attaccanti dominanti come lui"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Simon Kjaer ha speso parole d’elogio per il compagno di squadra Ibrahimovic: "Per capacità di abbinare tecnica e fisicità Zlatan è unico al mondo, non ho mai visto attaccanti dominanti come lui. Il nostro rapporto è ottimo, come con gli altri". In campo si vede spesso Kjaer lanciare proprio per lo svedese: "Lanciare mi piace fin da quando ero ragazzino. Poi ovvio, se davanti hai Ibra hai più possibilità di riuscita. Se giochi sempre corto diventi prevedibile, con la verticalità induci i marcatori avversari all’errore, crei spazio per chi si inserisce: essendo un difensore lo so bene, e quando ho la palla provo a leggere le situazioni e a servire Ibra".