Kjaer: "Giocare a San Siro con 60mila spettatori mi carica"

Approdato al Milan a gennaio, Simon Kjaer si è calato subito nella parte, mostrando le sue qualità e mettendo a disposizione del gruppo la sua esperienza e la sua personalità: "La realtà - ha dichiarato a Tuttosport - è che io do il meglio in queste situazioni. Giocare a calcio è il mio lavoro e se mi viene permesso di farlo, so farlo bene. E poi a me fanno bene anche le pressioni che ci sono in una squadra come il Milan, in una città come Milano. Per me entrare a San Siro, vedere 60mila spettatori che aspettano le tue giocate, è qualcosa che mi carica, non che mi condiziona. E mi fa trovare gli stimoli per allenarmi al massimo e dare poi tutto".