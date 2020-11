Kjaer: "Lavorare con Pioli mi aiuta, lui si fida di me"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Simon Kjaer ha parlato anche della sua gestione da un punto di vista fisico: "È una linea sottile, non puoi permetterti di sbagliare: il tempo tra un match e l’altro è per lo più recupero. Il che non significa che non ti alleni, ci sono sempre piccole cose da curare. Lavorare con Pioli mi aiuta: a volte gli dico “Oggi farei solo una parte in gruppo, preferisco lavorare con il preparatore”. Lui si fida, sa che tutto è finalizzato alla partita".