Kjaer: "Non siamo in vacanza in Champions League, ma per fare bene"

Alla vigilia del match contro il Liverpool, Simon Kjaer ha parlato così in conferenza stampa della sfida di domani ad Anfield: ""Dovremo avere la stessa mentalità anche con il Liverpool che è una squadra fortissima. Ora siamo messi meglio sia fisicamente che mentalmente. Sarà una partita difficile domani ma vogliamo giocare da Milan con il massimo rispetto. Non siamo in vacanza in Champions League ma per fare bene".