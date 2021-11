Kjaer su Leao: "Ha tantissima qualità e potenziale. E' migliorato tanto"

Intervenuto ai microfoni di CBS Sports, Simon Kjaer ha parlato di tanti temi tra cui Rafa Leao. Queste le sue parole: "Rafa ha così tanta qualità e potenziale che penso che lo abbiamo visto crescere molto in questa stagione. Ha bisogno di migliorare ancora di più e di essere decisivo per la squadra in ogni partita, ma penso che sia migliorato e sembra che la sua testa sia migliorata. Cerchiamo di aiutarlo a spingere, ma alla fine dipende da Rafa. Ha alcune qualità che non abbiamo visto spesso. Se riesce ad essere più costante di quanto lo sia già stato, sarà una grande figura futura per me".