Klopp: "Non vedo l'ora di giocare a San Siro, è la prima volta per me"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Milan, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato di San Siro e Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibrahimovic è un gran giocatore. Ibra, Salah, San Siro? Non vedo l'ora di giocare a San Siro, è la prima volta per me. Non è la prima che giochiamo contro Ibra, sarà una partita per grandissimi giocatori".