Klose punta su Pioli: "È l’uomo giusto per il Milan, sono sicuro che farà bene"

Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio di Pioli, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del neo tecnico milanista: "Sono contento che il Milan gli abbia dato fiducia, la merita. È un uomo fantastico. È l’uomo giusto per il Milan, specie in un momento di difficoltà. Ha qualità umane rare, è una persona molto onesta. Affronta i problemi in modo molto concreto, è schietto, ma molto disponibile. Ci siamo scambiati una promessa reciproca che ancora dobbiamo mantenere, cioè una cena. Con gli incarichi che ha avuto prima all’Inter e poi alla Fiorentina e col fatto che ora lavoro a Monaco non abbiamo mai avuto tempo, ma ci tengo. Sono sicuro che al Milan farà bene".