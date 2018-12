Korenciova a MTV: "Due punti persi e primato a rischio, dobbiamo rialzarci subito. Sulla tripla parata..."

Lo 0-0 finale non può piacere alle rossonere, ma il pareggio è arrivato anche grazie a dei miracoli di Maria Korenciova. Ecco la sua intervista a caldo sempre ai microfoni di Milan TV: "Sono contenta per le parate ma in quel momento non ho pensato a niente e sono rimasta concentrata al resto della partita. Abbiamo perso due punti e rischiamo di perdere il primo posto in classifica, siamo dispiaciute e dobbiamo lavorare ancora di più per riscattarci al più presto. Non è stata una giornata positiva, la squadra è rammaricata e voleva come sempre la vittoria. Era alla nostra portata. Abbiamo fatto cose buone ed errori, dobbiamo migliorare. Al Milan ho trovato una mentalità completamente diversa rispetto a quello a cui ero abituata, c'è voluto del tempo per adattarmi in Italia. È stato bello imparare e conoscere le tante novità e sono felice di essere qui ora e in futuro".