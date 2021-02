Krunic a MilanTv: "Senza il pubblico non sarà lo stesso al Marakana. Da trequartista credo di poter fare bene"

Intervenuto ai microfoni di 'MilanTv' Rade Krunic ha parlato in una 'one to one' prima della gara con la Stela Rossa. Queste le sue parole:

Sugli avversari.

"Secondo me la Stella Rossa soffre con squadre più forti perchè loro sono abituati a vincere facile con squadre non alla loro altezza. Noi siamo abituati a giocare con squadre forti e meno forti mentre loro sono molto superiori nel campionato e non sono abituati a giocare con squadre più forti di loro"

Sul Marakana.

"Senza il pubblico non è lo stesso stadio ma per me sarà una grande emozione ritornare a giocare qua"

Sul ruolo di trequartista.

"Il Mister mi ha dato tanto fiducia sin dall'inizio in Europa. Nel ruolo di trequartista credo di poter dare molto"