Krunic a MTV: "Anche stasera abbiamo dimostrato di essere una squadra vera"

Al termine del match vinto contro la Lazio, Rade Krunic ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sulla vittoria: "Abbiamo chiuso l'anno nel miglior modo possibile. Anche stasera abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, non molliamo mai e dobbiamo continuare così".

Sulla sua prestazione: "Credo di aver fatto una buona difensiva, ho fatto quello che mi aveva chiesto il mister. In avanti ho sbagliato qualche passaggio di troppo. Devo ringraziare il mister e i compagni che hanno fiducia in me".

Su Theo: "E' migliorato tanto in fase difensiva, anche il mister glielo faceva vedere nelle sedute video. Theo piace a tutti, è bellissimo vederlo quando parte e punta gli avversari. Ha un grande futuro".

Sul 2021: "Spero di poter fare il meglio possibile al Milan e come squadra di continuare così".