Krunic a MTV: "Ci siamo preparati alla grande, conosciamo il mister da tempo ed è il nostro vantaggio"

Rade Krunic, centrocampista rossonero, è stato intervistato da Milan TV nel pre partita di Sampdoria-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Si ricomincia, come state fisicamente? “Ci siamo preparati alla grande, conosciamo il mister da tempo ed è il nostro grande vantaggio. Abbiamo avuto tempo, ci siamo preparati soprattutto per questa prima partita che per ora è la più importante”.

Hai subito l’occasione per metterti in mostra: “Per me è una cosa molto importante, sono contento di giocare e di provare ad aiutare la squadra. Sono sempre pronto, poi il mister fa le sue scelte”.

Sui tifosi allo stadio: “Anche se siamo in trasferta sarà bello giocare davanti a loro. Non vediamo l’ora di tornare a San Siro davanti ai nostri tifosi”.